امارات کے صدر اور شامی وزیر خارجہ کی ملاقات میں ترقیاتی و اقتصادی تعاون پر گفتگو

ابوظہبی، 25 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج شامی عرب جمہوریہ کے وزیر خارجہ و تارکین وطن اسعد الشیبانی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے آغاز میں اسعد الشیبانی نے شامی عرب جمہوریہ کے صدر احمد الشرع کی جانب سے عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے لیے نیک تمناؤں اور متحدہ عرب امارات کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ اس موقع پر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے بھی اسعد الشیبانی کے ذریعے صدر احمد الشرع کے نام اپنے خیرسگالی کے جذبات اور شام اور اس کی عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور شام کے درمیان برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا اور بالخصوص ترقیاتی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات، مشترکہ مفادات اور دونوں عوام کی خوشحالی و فلاح کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔
ملاقات میں باہمی دلچسپی کے علاقائی امور، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔