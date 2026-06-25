عبداللہ بن زاید کی شامی وزیر خارجہ سے ملاقات، دوطرفہ تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 25 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ابوظہبی میں شامی عرب جمہوریہ کے وزیر خارجہ و تارکین وطن اسعد الشیبانی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور شام کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں سمیت مختلف میدانوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی تاکہ دونوں برادر ممالک اور ان کے عوام کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اسعد الشیبانی اور ان کے ہمراہ وفد کا خیرمقدم کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات شامی عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور ان تمام کوششوں کی تائید کرتا ہے جن کا مقصد شام کے عوام کی ترقی، استحکام اور پائیدار خوشحالی سے متعلق خواہشات کو پورا کرنا ہے۔
ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال، خصوصاً شام اور لبنان کی تازہ پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر زور دیا کہ مشرقِ وسطیٰ میں ترقی اور امن کی بنیادیں مضبوط بنانے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں، تاکہ خطے کی عوام کے لیے مزید خوشحالی اور بہتر زندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔