سیف بن زاید، قازقستان کے وزیر داخلہ کی ملاقات، ڈرائیونگ لائسنسوں کی باہمی منظوری کے معاہدے پر دستخط

ابوظہبی، 25 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ، لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان نے وزارت داخلہ کے ابوظہبی میں واقع ہیڈکوارٹر میں جمہوریہ قازقستان کے وزیر داخلہ یرژان سادینوف سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا اور پولیس و سکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کی پولیس فورسز کی استعداد اور تیاری بہتر بنانے کے لیے مہارتوں اور بہترین تجربات کے تبادلے پر بھی اتفاق کیا گیا، تاکہ دونوں دوست ممالک کے امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو فروغ دیا جا سکے۔
ملاقات کے دوران متحدہ عرب امارات اور جمہوریہ قازقستان کی جانب سے جاری کیے گئے ڈرائیونگ لائسنسوں کی باہمی منظوری اور تبادلے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔
یہ مفاہمتی یادداشت متحدہ عرب امارات کی قیادت کی ان ہدایات کی عکاس ہے جن کا مقصد دونوں دوست ممالک کے شہریوں کے لیے مزید سہولتیں فراہم کرنا، معیارِ زندگی کو بہتر بنانا اور امارات اور قازقستان کے درمیان دوطرفہ تعاون اور بہترین شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔