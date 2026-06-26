ایکواڈور جرمنی کو شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 میں پہنچ گیا

نیویارک، 26 جون، 2026 (وام) -- ایکواڈور نے گروپ ای کے اپنے آخری میچ میں جرمنی کو 1-2 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
جرمنی پہلے ہی اپنے ابتدائی دونوں میچ جیت کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا چکا تھا، تاہم اس شکست کے باوجود بہتر گول اوسط کی بنیاد پر گروپ میں پہلی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ گروپ میں آئیوری کوسٹ نے بھی چھ پوائنٹس حاصل کیے، لیکن گول اوسط کم ہونے کے باعث دوسرے نمبر پر رہا۔
اس فتح کے ساتھ ایکواڈور چار پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں تیسرے نمبر پر رہا اور بہترین آٹھ تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیموں میں شامل ہو کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگیا۔
ایکواڈور نے گروپ مرحلہ دوسری مرتبہ عبور کیا ہے۔ اس سے قبل اس نے 2006 کے ورلڈ کپ میں آخری بار راؤنڈ آف 16 تک رسائی حاصل کی تھی۔