شیخ عبداللہ بن زاید اور مصری وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال اور دوطرفہ تعاون پر تبادلۂ خیال

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شیخ عبداللہ بن زاید اور مصری وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال اور دوطرفہ تعاون پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 27 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے تعاون اور مشترکہ اقدامات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی صورتحال، تازہ علاقائی پیش رفت اور امن و استحکام کے فروغ، علاقائی سلامتی کے تحفظ اور مشرقِ وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات چیت کی۔

عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا اور ان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔