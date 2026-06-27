شیخ عبداللہ بن زاید اور لبنانی وزیراعظم کا رابطہ، لبنان کی صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 27 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جمہوریہ لبنان کے وزیراعظم ڈاکٹر نواف سلام سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں متحدہ عرب امارات اور لبنان کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور لبنان کی موجودہ صورت حال کا بھی جائزہ لیا، خصوصاً لبنان اور اسرائیل کی حکومتوں کے درمیان امریکہ کی سرپرستی اور حمایت سے طے پانے والے فریم ورک معاہدے کے اعلان کے بعد کی پیش رفت پر گفتگو کی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے اس معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے لبنان اور اسرائیل کی حکومتوں کی ان کوششوں کو سراہا جن کے نتیجے میں یہ معاہدہ ممکن ہوا۔ انہوں نے معاہدے کی سرپرستی اور حمایت میں امریکہ کے کردار کی بھی تعریف کی اور کہا کہ یہ اقدام خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔
انہوں نے لبنان میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے اس بات پر بھی زور دیا کہ متحدہ عرب امارات لبنان کی وحدت، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی مسلسل حمایت جاری رکھے گا اور لبنانی عوام کی ترقی، خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون کا خواہاں ہے۔