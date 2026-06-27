صدرِ امارات اور لبنانی صدر کا ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 27 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ لبنان کے صدر جوزف عون کے درمیان آج ٹیلیفون پر رابطہ ہوا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران لبنان کی تازہ صورتحال اور ملک کے امن، استحکام، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
لبنانی صدر جوزف عون نے لبنان اور اس کی عوام کی مسلسل حمایت پر امارات کے صدر کا شکریہ ادا کیا اور متحدہ عرب امارات کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ خطے کے ممالک اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔