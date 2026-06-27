متحدہ عرب امارات کے صدر کی ہدایت پر لبنان میں بحران سے متاثرہ افراد کے لیے اماراتی امداد جاری

ابوظہبی، 27 جون، 2026 (وام) -- صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر متحدہ عرب امارات لبنان میں جاری بحران سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ذریعے مختلف انسانی امدادی سامان فراہم کر رہا ہے۔
یہ امداد قدرتی آفات اور بحرانوں سے متاثرہ اقوام کی مدد سے متعلق متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی پر مبنی پالیسی، اخلاقی ذمہ داریوں اور فوری امدادی اقدامات کے عالمی عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
یو اے ای ایڈ ایجنسی کے چیئرمین طارق احمد العامری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بحرانوں، آفات اور ہنگامی حالات میں فوری امداد فراہم کرنے اور متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارات متاثرین کو خوراک، ادویات، لباس، رہائش اور دیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی کے ذریعے جلد بحالی میں معاونت فراہم کر رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ یو اے ای ایڈ ایجنسی لبنان کی ہائر ریلیف کونسل کے تعاون سے غذائی اشیا اور دیگر امدادی سامان فراہم کرے گی تاکہ متاثرہ افراد تک بنیادی ضروریات اور انسانی امداد بروقت پہنچائی جا سکے۔
متحدہ عرب امارات میں لبنان کے سفیر طارق حسن منیمنہ نے اماراتی قیادت، حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ہر مشکل وقت میں لبنان اور اس کے عوام کے ساتھ ثابت قدمی سے تعاون اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔
انہوں نے لبنان کو درپیش مشکلات سے نمٹنے، فوری ضروریات پوری کرنے اور ملک میں امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔
متحدہ عرب امارات گزشتہ کئی برسوں سے لبنان کے عوام کو مسلسل انسانی اور ترقیاتی امداد فراہم کرتا آ رہا ہے، جس میں "یو اے ای لبنان کے ساتھ ہے" مہم بھی شامل ہے۔ یہ اقدامات اماراتی معاشرے میں گہری ہمدردی، یکجہتی اور باہمی تعاون کی اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔