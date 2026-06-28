صدر شیخ محمد بن زاید کا وینزویلا کے زلزلہ متاثرین کے لیے تعزیتی پیغام، قائم مقام صدر سے ٹیلیفونک گفتگو

ابوظہبی، 28 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے حالیہ زلزلے میں جاں بحق ہونے والے افراد پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے اس مشکل وقت میں وینزویلا اور اس کی عوام کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔
قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز نے وینزویلا کی عوام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی پر صدرِ امارات کا شکریہ ادا کیا اور زلزلے کے بعد فوری انسانی امداد فراہم کرنے پر متحدہ عرب امارات کے بروقت انسانی ہمدردی کے اقدام کو سراہا۔
اس سے قبل صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے وینزویلا میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے ایک کروڑ امریکی ڈالر کی ہنگامی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ اقدام قدرتی آفات اور بحرانوں سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کے مستقل انسانی ہمدردی کے عزم کا حصہ ہے۔