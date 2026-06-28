شارجہ چیمبر کی رکنیت میں نمایاں اضافہ، پہلی ششماہی میں تقریباً 30 ہزار نئی اور تجدید شدہ ممبرشپس

شارجہ، 28 جون، 2026 (وام) -- شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (SCCI) نے رواں سال کی پہلی ششماہی کے دوران اپنی رکنیت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ اس عرصے میں تقریباً 30 ہزار نئی ممبرشپس اور ممبرشپ کی تجدید کی گئی۔
شارجہ چیمبر کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے جون 2026 کے دوران 2,800 نئی کمپنیوں نے رکنیت حاصل کی، جبکہ صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ شعبوں سے تعلق رکھنے والی 26,100 کمپنیوں نے اپنی ممبرشپ کی تجدید کرائی۔ اسی عرصے میں آزاد زونز سے متعلق 900 نئی اور تجدید شدہ ممبرشپس بھی ریکارڈ کی گئیں۔
پہلی ششماہی کے دوران شارجہ چیمبر نے تقریباً 30 ہزار سرٹیفکیٹس آف اوریجن جاری کیے، جبکہ 911 دستاویزات کی تصدیق کی کارروائیاں بھی انجام دیں۔
برآمدات کے حوالے سے سعودی عرب شارجہ کی مصنوعات کے لیے سب سے بڑی منڈی رہا، جہاں برآمدات اور دوبارہ برآمدات کی مجموعی مالیت 1.5 ارب درہم سے تجاوز کر گئی۔ اس کے بعد کویت، عراق، قطر اور ایتھوپیا نمایاں تجارتی شراکت دار رہے۔ یہ اعداد و شمار شارجہ کے متنوع برآمدی نیٹ ورک، تجارتی شراکت داریوں اور عالمی منڈیوں تک بڑھتی رسائی کی عکاسی کرتے ہیں، جس سے امارت کی علاقائی اور عالمی تجارتی مرکز کے طور پر حیثیت مزید مضبوط ہوئی ہے۔
اس موقع پر شارجہ چیمبر کے ڈائریکٹر جنرل محمد احمد امین العوضی نے کہا کہ 2026 کی پہلی ششماہی کے مثبت نتائج شارجہ کی مضبوط اقتصادی اور سرمایہ کاری کی فضا کا ثبوت ہیں۔ ان کے مطابق نجی شعبے کی مسابقت بڑھانے اور مختلف شعبوں میں پائیدار کاروباری ترقی کو فروغ دینے کے لیے جاری اقدامات کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شارجہ چیمبر اپنی 2025 تا 2027 کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، جس کا مقصد امارت کی معیشت کو مضبوط بنانا، کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا اور جدت پر مبنی، لچکدار اور پائیدار کاروباری ماحول کو فروغ دینا ہے۔
محمد احمد امین العوضی نے مزید کہا کہ شارجہ چیمبر کاروباری برادری کے نمائندے اور امارت کی اقتصادی ترقی میں اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر اپنا کردار مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سلسلے میں مقامی اور بین الاقوامی شراکت داریوں کے دائرہ کار کو وسعت دینے، قومی کمپنیوں کو نئی منڈیوں تک رسائی دلانے اور اعلیٰ معیار کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوششیں جاری ہیں تاکہ شارجہ کی اقتصادی بنیاد کو مزید متنوع بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ آئندہ مرحلے میں نئی معیشت کے تقاضوں کے مطابق نجی شعبے کی استعداد بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات اور پروگرام متعارف کرائے جائیں گے، جس سے شارجہ کی کاروبار، سرمایہ کاری، تجارت، صنعت اور خدمات کے علاقائی مرکز کے طور پر حیثیت مزید مستحکم ہوگی۔