متحدہ عرب امارات کی بحرین اور کویت پر ایرانی میزائل و ڈرون حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 28 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے مملکت بحرین اور ریاست کویت پر کیے گئے نئے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے مملکت بحرین اور ریاست کویت کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور دونوں ممالک کی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے بحرین اور کویت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امارات دونوں ممالک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔