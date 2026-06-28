آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت اماراتی امدادی سامان کے پانچ قافلے غزہ میں داخل

ابوظہبی، 28 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت رواں ہفتے انسانی امداد کے پانچ قافلے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے۔ ان قافلوں میں 68 ٹرک شامل تھے، جو 817 ٹن غذائی پیکجز اور عارضی رہائش کے لیے امدادی سامان لے کر پہنچے۔ یہ اقدام فلسطینی عوام کی مدد اور غزہ میں جاری مشکل انسانی صورتحال کے دوران ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل امدادی کوششوں کا حصہ ہے۔
العریش میں موجود متحدہ عرب امارات کی انسانی امدادی ٹیم، یو اے ای ہیومینیٹیرین ایڈ لاجسٹکس سینٹر کے ذریعے امدادی قافلوں کی تیاری کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں مربوط نظام کے تحت امدادی سامان کو تیزی سے تیار، ترتیب اور روانہ کیا جاتا ہے تاکہ غزہ میں بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات بروقت پوری کی جا سکیں اور امداد مستحقین تک مسلسل پہنچتی رہے۔
یہ امدادی قافلے فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کا تسلسل ہیں، جن کے ذریعے باقاعدگی سے امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ متاثرہ افراد کی مشکلات کم کرنے اور فوری انسانی ضروریات سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' فلسطینی عوام کی مسلسل حمایت کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کی عکاسی کرتا ہے اور ضرورت مندوں تک انسانی و امدادی معاونت پہنچانے کی اس کی دیرینہ پالیسی کو اجاگر کرتا ہے، جو یکجہتی، تعاون اور انسانی ذمہ داری کی اماراتی اقدار کا مظہر ہے۔