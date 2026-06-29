امریکہ اور ایران کے درمیان نئی کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ

لندن، 29 جون، 2026 (وام) -- ہفتے کے پہلے کاروباری روز پیر کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جہاں برینٹ خام تیل اور امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) دونوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔
برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 50 سینٹ، یعنی 0.69 فیصد اضافے کے بعد 72.49 ڈالر فی بیرل ہو گئی، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 73 سینٹ، یا 1.05 فیصد بڑھ کر 69.96 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ فوجی جھڑپوں کے بعد رسد میں ممکنہ رکاوٹوں سے متعلق خدشات کے باعث سامنے آیا۔ ان پیش رفتوں نے آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے۔