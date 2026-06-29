اسپیس ایکس نے مزید 24 اسٹارلنک سیٹلائٹس خلا میں بھیج دیے

واشنگٹن، 29 جون، 2026 (وام) -- اسپیس ایکس نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے وینڈن برگ اسپیس فورس بیس سے فالکن 9 راکٹ کے ذریعے 24 اسٹارلنک سیٹلائٹس کامیابی سے خلا میں بھیج دیے۔
کمپنی کے مطابق راکٹ کا پہلے مرحلے کا بوسٹر بحرالکاہل میں موجود ڈرون شپ پر کامیابی سے لینڈ کر گیا، جو اسپیس ایکس کے قابلِ دوبارہ استعمال راکٹ پروگرام کا حصہ ہے۔
اس مشن کا مقصد اسٹارلنک سیٹلائٹ نیٹ ورک کو مزید وسعت دینا، بالخصوص دور دراز علاقوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت بہتر بنانا، اور مستقبل میں صارفین کو علیحدہ ٹرمینلز کے بغیر براہِ راست موبائل فون سے سیٹلائٹ رابطے کی سہولت فراہم کرنے کی تیاریوں کو آگے بڑھانا ہے۔