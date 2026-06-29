عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں کمی

کیپیٹلز، 29 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.7 فیصد کم ہو کر 4,061.35 ڈالر فی اونس ہو گئی۔ یہ قیمت 02:42 GMT تک ریکارڈ کی گئی۔
اگست میں ترسیل کے لیے امریکی گولڈ فیوچر 0.5 فیصد کمی کے ساتھ 4,076.40 ڈالر پر آ گئے۔ سونے کی قیمتیں مسلسل چوتھے ماہ کمی کی جانب بڑھ رہی ہیں، اور اس دوران مجموعی کمی 10.4 فیصد رہنے کا امکان ہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ سلور 1.1 فیصد کمی کے بعد 58.51 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم ایک فیصد اضافے کے ساتھ 1,630.13 ڈالر اور پیلیڈیم 0.8 فیصد بڑھ کر 1,218.92 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا۔