شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل نے 6 ماہ میں 67 لاکھ درہم امداد 4,538 افراد میں تقسیم کی

شارجہ، 29 جون، 2026 (وام) -- شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل (SCI) کے مطابق ادارے نے رواں سال کی پہلی ششماہی کے دوران اپنے فنڈ زکوٰۃ سے 67 لاکھ درہم کی نقد امداد فراہم کی، جس سے کم آمدنی والے 4,538 افراد، بزرگ شہری، مطلقہ خواتین اور ایسی بیوائیں مستفید ہوئیں جو سرکاری امداد حاصل نہیں کرتیں۔
شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل کے شعبہ کارپوریٹ کمیونیکیشنز اینڈ مارکیٹنگ کے ڈائریکٹر محمد ابراہیم بن ناصر نے کہا کہ ادارہ زکوٰۃ اور مخیر حضرات کے عطیات کی بدولت ایسے امدادی پروگرام جاری رکھتا ہے جن کا مقصد مستحق افراد کو باوقار زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ماہانہ مالی امداد ادارے کے مرکزی دفتر اور المدام، الذید، کلباء، خورفکان اور دبا الحصن میں قائم برانچوں میں رجسٹرڈ مستحقین میں تقسیم کی گئی۔
محمد ابراہیم بن ناصر کے مطابق جون کے دوران سب سے زیادہ 11 لاکھ 97 ہزار درہم کی امداد تقسیم کی گئی، جبکہ جنوری میں 11 لاکھ 70 ہزار درہم مستحقین میں تقسیم کیے گئے۔