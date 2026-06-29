اے ڈی پورٹس گروپ اور ایمریٹس گلوبل ایلومینیم کے درمیان خلیفہ پورٹ کی برتھ کی توسیع کے لیے 8 کروڑ 40 لاکھ درہم کے معاہدے پر دستخط

ابوظہبی، 29 جون، 2026 (وام) -- اے ڈی پورٹس گروپ اور ایمریٹس گلوبل ایلومینیم (EGA) نے خلیفہ پورٹ پر ای جی اے کی مخصوص برتھ کی استعداد بڑھانے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
دونوں ادارے اپنی دیرینہ اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت 8 کروڑ 40 لاکھ درہم کی مشترکہ سرمایہ کاری سے کئی مراحل پر مشتمل منصوبہ مکمل کریں گے، جس کے تحت بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنایا جائے گا تاکہ نیوکاسل میکس طرز کے بڑے خشک مال بردار جہازوں کی آمد ممکن ہو سکے۔ یہ جہاز موجودہ کیپ سائز جہازوں کے مقابلے میں 15 سے 20 فیصد زیادہ سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس منصوبے سے برتھ کی پیداواری صلاحیت، آپریشنل کارکردگی اور سامان کی نقل و حمل کی استعداد میں نمایاں بہتری آئے گی۔
منصوبے کی تکمیل اگست 2028 تک متوقع ہے، جس کے بعد اپ گریڈ کی گئی برتھ پر سالانہ تقریباً 80 لاکھ ٹن بلک کارگو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ منصوبے کے تحت اضافی کارگو اَن لوڈر نصب کرنے کی گنجائش بھی پیدا کی جائے گی، جس سے آپریشنل لچک میں اضافہ ہوگا۔
اس منصوبے میں موجودہ ڈھانچے کی مضبوطی، نئے بولارڈز اور فینڈرز کی تنصیب، کرینوں کے لیے نئے بیم اور بنیادوں کی توسیع، اضافی یوٹیلٹی کنکشنز اور ڈریجنگ کا کام بھی شامل ہے، تاکہ بڑے جہازوں کی محفوظ اور مؤثر انداز میں آمدورفت یقینی بنائی جا سکے اور مستقبل میں بڑھنے والے کارگو حجم کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
اے ڈی پورٹس گروپ کے پورٹس کلسٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سیف المزروعی نے کہا کہ یہ معاہدہ عالمی معیار کے بندرگاہی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جو متحدہ عرب امارات کے صنعتی اور تجارتی شعبوں کی مسلسل ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایمریٹس گلوبل ایلومینیم کے ساتھ یہ شراکت داری اہم تجارتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور عالمی منڈیوں میں مسابقت بڑھانے میں مدد دے گی۔
ایمریٹس گلوبل ایلومینیم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبدالناصر بن قلبان نے کہا کہ خلیفہ پورٹ کمپنی کی عالمی سرگرمیوں کے لیے ایک اسٹریٹجک گیٹ وے ہے۔ ان کے مطابق اے ڈی پورٹس گروپ کے ساتھ یہ منصوبہ برتھ کی استعداد، کارکردگی اور قابلِ اعتماد آپریشن کو مزید بہتر بنائے گا، جس سے خام مال کی محفوظ ترسیل یقینی ہوگی اور اعلیٰ معیار کی ایلومینیم کی پیداوار کو مزید تقویت ملے گی۔
دونوں اداروں نے کہا کہ یہ منصوبہ ان کی دیرینہ اسٹریٹجک شراکت داری کا تسلسل ہے اور آپریشنل کارکردگی، مضبوط انفراسٹرکچر اور پائیدار صنعتی ترقی کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
واضح رہے کہ خلیفہ پورٹ کو لائیڈز لسٹ ٹاپ 100 پورٹس 2025 میں دنیا کی 39ویں بہترین بندرگاہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بندرگاہ دنیا کی تین بڑی شپنگ کمپنیوں سی ایم اے سی جی ایم، کوسکو اور ایم ایس سی کے لیے علاقائی کنٹینر مرکز بھی ہے، جبکہ خلیفہ اکنامک زونز ابوظہبی (کیزاد) اور متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں کو جدید زمینی اور بحری رابطوں کے ذریعے آپس میں منسلک کرتی ہے۔