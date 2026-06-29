شپنگ شعبے کی بہتر کارکردگی، ادنوک لاجسٹکس اینڈ سروسز نے سالانہ گائیڈنس اپ گریڈ کر دی

ابوظہبی، 29 جون، 2026 (وام) -- ادنوک لاجسٹکس اینڈ سروسز پی ایل سی نے 2026 کے مالی سال کے لیے اپنی مالیاتی پیش گوئی (فنانشل گائیڈنس) بہتر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ نظرثانی 2026 کی دوسری سہ ماہی کے دوران حاصل ہونے والی مضبوط کارکردگی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔
کمپنی نے بتایا کہ اس کے شپنگ شعبے کی مضبوط کارکردگی بدستور جاری ہے۔ نئی مالیاتی پیش گوئی رواں سال اب تک کی حقیقی کارکردگی اور باقی ماندہ مدت کے لیے مارکیٹ کی مضبوط صورتحال سے متعلق موجودہ اندازوں کی عکاسی کرتی ہے، تاہم کمپنی نے واضح کیا کہ پورے سال کے نتائج کا انحصار بڑی حد تک خطے کی صورتحال پر ہوگا۔
کمپنی کے آف شور کنٹریکٹنگ شعبے کی کارکردگی میں بھی بہتری آئی ہے، جس کی وجہ انٹیگریٹڈ لاجسٹکس سروسز پلیٹ فارم (ILSP) میں میٹیریل ہینڈلنگ کے حجم میں بتدریج اضافہ ہے۔
کمپنی نے کہا کہ نئی مالیاتی پیش گوئی میں آئی ایل ایس پی پر میٹیریل ہینڈلنگ کے زیادہ حجم کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ جیک اپ بارج فلیٹ سے متعلق پہلے جاری کیے گئے تخمینے برقرار رکھے گئے ہیں۔
ادنوک لاجسٹکس اینڈ سروسز نے واضح کیا کہ سرمایہ جاتی اخراجات، مالیاتی لیوریج اور منافع کی تقسیم (ڈیویڈنڈ) سے متعلق اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور یہ بدستور کمپنی کے سرمایہ مختص کرنے کے فریم ورک کے مطابق ہے۔
کمپنی 2026 کی دوسری سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان 11 اگست 2026 کو کرے گی۔