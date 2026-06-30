سونے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد کمی، اکتوبر 2008 کے بعد سب سے بڑی ماہانہ کمی کا امکان

دارالحکومت، 30 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں منگل کو سونے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ اکتوبر 2008 کے بعد اس کی سب سے بڑی ماہانہ کمی متوقع ہے۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 1.5 فیصد کمی کے بعد 3,956.92 امریکی ڈالر فی اونس رہ گئی۔ رواں ماہ اب تک سونے کی قیمت میں مجموعی طور پر 12.7 فیصد کمی آ چکی ہے، اور اگر یہی رجحان برقرار رہا تو یہ مسلسل چوتھا ماہ ہوگا جس میں سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی جائے گی۔
اگست میں سپردگی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر کی قیمت بھی 1.7 فیصد کم ہو کر 3,969.30 امریکی ڈالر رہ گئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 2 فیصد کمی کے ساتھ 57.13 امریکی ڈالر فی اونس، پلاٹینم 1.1 فیصد کمی کے بعد 1,557.21 امریکی ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 1,208.17 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گیا۔
چاندی، پلاٹینم اور پیلیڈیم تینوں دھاتیں بھی سہ ماہی اور ماہانہ بنیادوں پر خسارے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔