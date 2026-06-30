اتحاد ریل کی پہلی مسافر ٹرین فجیرہ سے ابوظہبی پہنچ گئی

ابوظہبی، 30 جون، 2026 (وام) -- اتحاد ریل کی پہلی مسافر ٹرین آج فجیرہ سے ابوظہبی پہنچ گئی، جس کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کے قومی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں ایک اہم سنگِ میل عبور کر لیا گیا۔
افتتاحی آزمائشی سفر فجیرہ اسٹیشن سے روانہ ہوا اور محمد بن زاید سٹی اسٹیشن، ابوظہبی پہنچا، جہاں اس تاریخی موقع کو خصوصی تقریبات کے ذریعے منایا گیا۔ اس موقع پر مسافروں نے اس پہلے سفر کا حصہ بننے پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرین کی جدید سفری سہولت، رفتار، آرام اور قابلِ اعتماد خدمات نے ان کے سفر کو خوشگوار بنا دیا۔
آزمائشی سروس کے آغاز کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کے قومی ریلوے نیٹ ورک کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ 30 ستمبر سے مسافر ٹرین سروس کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے ابوظہبی، دبئی، الذید اور فجیرہ کو آپس میں منسلک کیا جائے گا۔
اس کے بعد دسمبر 2026 میں سروس کو الظفرہ ریجن کے اسٹیشنوں تک توسیع دی جائے گی، جبکہ مارچ 2027 میں شارجہ کو بھی اس مسافر ریلوے نیٹ ورک سے جوڑ دیا جائے گا۔