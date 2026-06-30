متحدہ عرب امارات میں جولائی کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

ابوظہبی، 30 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی فیول پرائس کمیٹی نے جولائی 2026 کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا ہے، جن میں جون کے مقابلے میں کمی کی گئی ہے۔ یہ کمی عالمی منڈی میں قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں کی گئی ہے۔
کمیٹی کے مطابق جولائی کے لیے نئی قیمتیں درج ذیل ہوں گی:
سپر 98: 3.40 درہم فی لیٹر
اسپیشل 95: 3.29 درہم فی لیٹر
ای پلس 91: 3.21 درہم فی لیٹر
ڈیزل: 3.60 درہم فی لیٹر
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور دیگر معاشی شعبوں کے آپریشنل اخراجات میں کمی آنے کی توقع ہے، جبکہ گاڑی مالکان اور نقل و حمل و سپلائی چین سے وابستہ کاروبار بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔