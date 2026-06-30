حکمران ام القیوین کی ہدایت پر غزہ کے لیے اماراتی امدادی قافلہ روانہ

غزہ، 30 جون، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور ام القیوین کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن راشد المعلا کی ہدایات پر آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کا ایک انسانی امدادی قافلہ غزہ کی پٹی پہنچ گیا۔ قافلے میں سعود بن راشد المعلا چیریٹیبل اینڈ ہیومینیٹیرین اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فراہم کی گئی غذائی اشیا اور بچوں کے دودھ کا فارمولا شامل ہے، جس کا مقصد فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی مشکلات میں کمی لانا ہے۔
یہ امدادی سامان شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فضائی راستے کے ذریعے مصر کے شہر العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے انسانی امداد کے لاجسٹکس مرکز پہنچایا گیا، جہاں اماراتی امدادی ٹیم نے مربوط لاجسٹک نظام کے تحت سامان کی چھانٹی، پیکنگ اور ترسیل کا عمل مکمل کیا تاکہ امداد جلد از جلد غزہ پہنچا کر مستحق افراد میں تقسیم کی جا سکے۔
یہ امداد عزت مآب شیخ سعود بن راشد المعلا کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی انسانی اور امدادی کوششوں کو مسلسل تقویت دی جائے اور غزہ میں فلسطینی عوام کو ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری امداد فراہم کی جائے۔
آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے ذریعے متحدہ عرب امارات فلسطینی عوام کی مدد کے لیے اپنی انسانی اور امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جو ضرورت مندوں کی معاونت اور انسانی ہمدردی و یکجہتی کی اقدار کے فروغ کے لیے ریاست کے دیرینہ عزم کا مظہر ہیں۔