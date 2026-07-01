عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی، سات ماہ کی کم ترین سطح کے قریب برقرار

دارالحکومت، یکم جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں بدھ کو سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی، ایک روز قبل سات ماہ کی کم ترین سطح پر آنے کے بعد بھی قیمتوں پر امریکی بانڈز کی بڑھتی ہوئی پیداوار، مہنگائی کے خدشات اور امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے امکانات کا دباؤ برقرار رہا۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.7 فیصد کمی کے بعد 3,979.41 امریکی ڈالر فی اونس رہی۔
گزشتہ سیشن کے دوران سونے کی قیمت کم ہو کر 3,942.99 امریکی ڈالر فی اونس تک آ گئی تھی، جو گزشتہ سال نومبر کے بعد اس کی کم ترین سطح ہے۔
اگست کے لیے امریکی گولڈ فیوچر کی قیمت بھی 1.1 فیصد کمی کے بعد 3,992.70 امریکی ڈالر رہ گئی۔
منگل کو سونے کی قیمت میں 2013 کے بعد سب سے بڑی سہ ماہی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ جون مسلسل چوتھا مہینہ رہا جس میں سونے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی۔
امریکی ڈالر مضبوط ہونے کے باعث دیگر کرنسیوں کے حامل خریداروں کے لیے سونا مزید مہنگا ہو گیا، جبکہ 10 سالہ امریکی ٹریژری بانڈ کی پیداوار میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 1.4 فیصد کمی کے بعد 57.75 امریکی ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 1,542 امریکی ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 0.4 فیصد کمی کے بعد 1,199.34 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گیا۔