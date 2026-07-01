میکسیکو نے ایکواڈور کو شکست دے کر ورلڈ کپ کے آخری 16 مرحلے میں جگہ بنا لی

میکسیکو سٹی، یکم جولائی، 2026 (وام) -- میکسیکو نے فیفا ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں 40 سال بعد پہلی کامیابی حاصل کرتے ہوئے منگل کی شب ایکواڈور کو 0-2 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل (راؤنڈ آف 16) میں جگہ بنا لی۔
میکسیکو کی جانب سے جولیان کوئینونیس نے میچ کے 22ویں منٹ میں پہلا گول کیا، جبکہ راؤل خیمنیز نے 31ویں منٹ میں دوسرا گول کرکے اپنی ٹیم کی برتری مستحکم کر دی۔
میکسیکو نے 1986 میں اپنے ہی ملک میں منعقدہ ورلڈ کپ کے دوران بلغاریہ کو راؤنڈ آف 16 میں شکست دینے کے بعد پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے کا کوئی میچ جیتا ہے۔
میکسیکو اب اتوار کو اپنے اگلے میچ میں انگلینڈ اور جمہوریہ کانگو (ڈی آر کانگو) کے درمیان بدھ کو ہونے والے مقابلے کی فاتح ٹیم سے اپنے ہی میدان پر مقابلہ کرے گا۔