جولائی کے پہلے پندرہ روز میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 30 لاکھ مسافروں کی آمدورفت متوقع

دبئی، یکم جولائی، 2026 (وام) -- دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ (DXB) جولائی کے آغاز کے ساتھ ہی موسمِ گرما کے مصروف ترین دور میں داخل ہو رہا ہے، جہاں ماہ کے پہلے پندرہ روز کے دوران اس کے مختلف ٹرمینلز سے تقریباً 30 لاکھ مسافروں کی آمدورفت متوقع ہے۔
ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق موسمِ گرما کی تعطیلات کے آغاز پر 2 جولائی سے روانہ ہونے والے مسافروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوگا، کیونکہ بڑی تعداد میں رہائشی تعطیلات گزارنے کے لیے بیرونِ ملک سفر کریں گے۔
توقع ہے کہ 12 جولائی سب سے زیادہ مصروف دن ہوگا، جب 2 لاکھ 25 ہزار سے زائد مسافر ایئرپورٹ سے گزریں گے، جبکہ اس دو ہفتے کے دوران روزانہ مسافروں کی تعداد مسلسل 2 لاکھ سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق ٹرانزٹ مسافر مجموعی آمدورفت کا تقریباً 50 فیصد ہوں گے، جو دبئی کی دنیا کے اہم ترین بین الاقوامی فضائی مراکز میں شمار ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔
ٹرمینل 3 کے کانکورس بی (گیٹ B28 کے قریب) میں "آئی ہارٹ ڈی ایکس بی" کے نام سے ایک انٹرایکٹو تنصیب بھی قائم کی گئی ہے، جہاں روانہ ہونے اور ٹرانزٹ مسافر اپنی سیلفی اپ لوڈ کرکے متحدہ عرب امارات کے پرچم کے رنگوں پر مشتمل دبئی کی اجتماعی تصویری موزیک کا حصہ بن سکتے ہیں۔
ہر نئے مسافر کی شمولیت کے ساتھ یہ موزیک مزید بڑی ہوتی جاتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ نصب ایک خصوصی دیوار پر مسافر اپنے ہاتھ سے لکھے گئے پیغامات درج کر سکتے ہیں، جن میں دبئی اور متحدہ عرب امارات کے لیے محبت، فخر اور تشکر کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔
اس تجربے کا دائرہ صرف اس تنصیب تک محدود نہیں بلکہ مسافر ایئرپورٹ میں شریک مختلف دکانوں سے یادگاری اشیا اور خصوصی رعایتی پیشکشوں سمیت دیگر انعامات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔