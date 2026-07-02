امریکا-ایران مذاکرات پر پیش رفت کی امید، تیل کی قیمتیں 1 فیصد سے زائد گر گئیں

نیویارک، 2 جولائی، 2026 (وام) -- امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات پر پیش رفت کی امید کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی رسد سے متعلق خدشات کم ہوئے، جس کے نتیجے میں بدھ کو کاروبار کے اختتام پر خام تیل کی قیمتیں ایک فیصد سے زائد گر گئیں۔
برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدے 1.38 ڈالر یا 1.89 فیصد کمی کے بعد 71.57 ڈالر فی بیرل پر بند ہوئے۔
اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 92 سینٹ یا 1.32 فیصد کمی کے ساتھ 68.58 ڈالر فی بیرل رہی۔
دونوں عالمی معیار کے خام تیل کی قیمتیں چار ماہ سے زائد عرصے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔