بیلجیم نے اضافی وقت میں سینیگال کو شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے آخری 16 مرحلے میں جگہ بنا لی

سیئٹل، 2 جولائی، 2026 (وام) -- بیلجیم نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں اضافی وقت کے بعد سینیگال کو 3-2 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل (راؤنڈ آف 16) میں جگہ بنا لی۔
سیئٹل میں کھیلے گئے اس مقابلے میں سینیگال نے بھرپور مزاحمت کی، تاہم اضافی وقت میں بیلجیم فیصلہ کن گول کرنے میں کامیاب رہا، جس کے ساتھ ہی سینیگال کا ورلڈ کپ سفر اختتام پذیر ہو گیا۔
اس کامیابی کے بعد بیلجیم اب پری کوارٹر فائنل میں امریکا کا مقابلہ کرے گا، جس نے اپنے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں بوسنیا اور ہرزیگووینا کو شکست دے کر اگلے مرحلے میں جگہ بنائی تھی۔