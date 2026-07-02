کانگو میں ایبولا کے کیسز 1,406، ہلاکتیں 438 ہو گئیں

کنشاسا، 2 جولائی، 2026 (وام) -- جمہوریہ کانگو (ڈی آر سی) میں ایبولا وائرس کے موجودہ پھیلاؤ کے باعث متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 1,406 جبکہ اس سے ہونے والی تصدیق شدہ ہلاکتوں کی تعداد 438 ہو گئی ہے۔
جولائی 2026 کے آغاز تک جاری تازہ ترین صورتحال رپورٹ کے مطابق حکومتی اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبوں میں ایتوری، جو اس وبا کا مرکزی مرکز ہے، کے علاوہ شمالی کیوو اور جنوبی کیوو شامل ہیں۔
جمہوریہ کانگو نے موجودہ ایبولا وبا کا اعلان مئی کے وسط میں کیا تھا۔ صحت حکام کے مطابق وبا پر قابو پانے کی کوششوں کو مقامی سطح پر وائرس کی منتقلی، آبادی کی نقل و حرکت اور بعض متاثرہ علاقوں تک محدود رسائی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔