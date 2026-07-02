عالمی منڈی میں سونے کی قیمت 0.8 فیصد اضافے کے ساتھ 4,063.56 ڈالر فی اونس ہوئی

دارالحکومتیں، 2 جولائی، 2026 (وام) -- تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث عالمی منڈی میں جمعرات کو سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.8 فیصد اضافے کے ساتھ 4,063.56 ڈالر فی اونس ہو گئی۔ بدھ کے روز اس کی قیمت بڑھ کر 4,114.99 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی تھی، جو 23 جون کے بعد بلند ترین سطح ہے۔
ادھر اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر معاہدوں کی قیمت 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 4,075.60 ڈالر فی اونس رہی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 1 فیصد اضافے کے ساتھ 59.76 ڈالر فی اونس، پلاٹینم کی قیمت 0.4 فیصد بڑھ کر 1,583.05 ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم کی قیمت 1.1 فیصد اضافے کے بعد 1,223.80 ڈالر فی اونس ہو گئی۔