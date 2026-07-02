صدر شیخ محمد بن زاید کا بین الاقوامی انسانی و فلاحی کونسل کی تشکیلِ نو کا وفاقی فرمان جاری

ابوظہبی، 2 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے وفاقی فرمان نمبر (94) برائے 2026 جاری کرتے ہوئے بین الاقوامی انسانی و فلاحی کونسل کی تشکیلِ نو کی منظوری جاری کی ہے۔ کونسل کی سربراہی صدارتی دیوان برائے ترقی اور شہدا کے امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان کریں گے۔
وفاقی فرمان کے مطابق کونسل کے ارکان میں وزیر مملکت برائے غیرملکی تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی، وزارتِ خارجہ میں وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان، وزارتِ خارجہ میں وزیر مملکت سعید بن مبارک الہاجری، ارث زاید فلانتھروپیز کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مغیر خمیس الخیلی، یو اے ای ایڈ ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری، اور ابوظہبی فنڈ برائے ترقی کے ڈائریکٹر جنرل محمد سیف السویدی شامل ہیں۔
بین الاقوامی انسانی و فلاحی کونسل کا قیام جنوری 2024 میں صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے جاری کردہ وفاقی فرمان کے تحت عمل میں آیا تھا۔
یہ کونسل صدارتی دیوان کے چیئرمین کو جواب دہ ہے اور اسے بین الاقوامی انسانی امداد اور فلاحی امور سے متعلق تمام معاملات کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔