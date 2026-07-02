بیلیز میں اماراتی خصوصی ایلچی کی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، تعاون کے نئے مواقع پر غور

ابوظہبی، 2 جولائی، 2026 (وام) -- کیریبین اور بحرالکاہل کے ممالک کے لیے وزارتِ خارجہ کے خصوصی ایلچی عمر شہادہ نے بیلیز کا سرکاری دوطرفہ دورہ مکمل کیا، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف ترجیحی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
دورے کے دوران عمر شہادہ نے بیلیز میں متحدہ عرب امارات کے غیرمقیم سفیر سالم راشد العویس کے ہمراہ بیلیز کے وزیراعظم جان بریسینیو اور وزارتِ خارجہ و خارجہ تجارت کی چیف ایگزیکٹو آفیسر امالیا مائی سے ملاقات کی۔
ملاقاتوں میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے مواقع، باہمی دلچسپی کے امور، بالخصوص ڈیجیٹل تبدیلی (ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن) اور متحدہ عرب امارات اور کیریکوم کے درمیان مجوزہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے (سیپا) پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
دورے کے اختتام پر عمر شہادہ نے کہا کہ بیلیز کی حکومت کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے واضح ہوا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور کیریکوم کے درمیان مجوزہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، اور امارات اس سلسلے میں بیلیز اور اس کے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
بات چیت کے دوران مجوزہ یو اے ای–کیریکوم سیپا کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور کیا گیا، جن میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ، اقتصادی تعاون کو وسعت دینے اور کیریبین خطے میں پائیدار ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔
دورے کے موقع پر متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے والے آئندہ بین الاقوامی اقدامات سے بھی بیلیز کے حکام کو آگاہ کیا گیا اور انہیں اہم عالمی تقریبات میں شرکت کی دعوت دی گئی، جن میں اقوام متحدہ کی 2026 واٹر کانفرنس بھی شامل ہے، جس کی میزبانی رواں سال متحدہ عرب امارات اور سینیگال مشترکہ طور پر کریں گے۔
عمر شہادہ نے اس کانفرنس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی سطح پر پانی کے تحفظ، پائیدار ترقی اور خصوصاً کیریبین کے چھوٹے جزیرہ نما ترقی پذیر ممالک کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔
یہ دورہ کیریبین ممالک کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔