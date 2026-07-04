اتحاد ریل کی مسافر سروس کا آغاز، فجیرہ میں سیاحت اور اقتصادی سرگرمیوں کو نئی رفتار ملنے کی توقع

فجیرہ، 4 جولائی، 2026 (وام) -- اتحاد ریل کی پہلی تعارفی مسافر سروس کا آغاز متحدہ عرب امارات کے سیاحتی شعبے کی ترقی کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس قومی منصوبے سے ملکی سیاحت کو فروغ، امارات کے درمیان سفر کو آسان بنانے اور جدید، محفوظ اور پائیدار ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے ذریعے سیاحتی مقامات کے لیے نئے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔
اتحاد ریل ملک کے مختلف شہروں کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنائے گی، جس سے قدرتی، ثقافتی اور تاریخی مقامات تک رسائی آسان ہوگی۔ یہ منصوبہ مختلف سیاحتی مقامات کی کشش بڑھانے کے ساتھ ساتھ مربوط بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے متعلق متحدہ عرب امارات کے وژن کو بھی تقویت دے گا، جو اقتصادی نمو اور پائیدار ترقی کے فروغ میں معاون ہے۔
قدرتی حسن، ثقافتی ورثے اور تاریخی مقامات کی وجہ سے ملک کے نمایاں سیاحتی مراکز میں شمار ہونے والے فجیرہ میں ابوظہبی کے لیے پہلی تعارفی مسافر ٹرین کی روانگی کا پُرتپاک خیرمقدم کیا گیا۔
توقع ہے کہ اس منصوبے سے فجیرہ آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، مسافروں کو مزید سفری سہولتیں میسر آئیں گی اور سیاحت سے وابستہ شعبوں کو فروغ ملے گا، جس سے امارت کی سیاحتی حیثیت مزید مستحکم ہوگی۔
فجیرہ کے محکمہ سیاحت و آثارِ قدیمہ کے ڈائریکٹر سعید عبداللہ السماحی نے کہا کہ شہر میں اتحاد ریل اسٹیشن کا افتتاح ایک اہم اسٹریٹجک پیش رفت ہے، جو فجیرہ کی سیاحتی حیثیت کو مضبوط بنانے اور امارات کے درمیان سیاحوں کی آمدورفت آسان بنا کر اقتصادی ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد دے گی۔
انہوں نے کہا کہ نئی ریلوے سروس سیاحوں اور زائرین کو فجیرہ تک آرام دہ اور محفوظ سفری سہولت فراہم کرے گی، جس سے ہوٹلوں میں قیام کی شرح بڑھے گی اور مہمان نوازی، تفریح اور سیاحت سے وابستہ تجارتی شعبوں کو تقویت ملے گی۔
السماحی نے کہا کہ فجیرہ قدرتی حسن، ثقافتی ورثے اور تاریخی مقامات کا منفرد امتزاج پیش کرتا ہے، جبکہ قومی ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے بہتر رسائی اسے مختصر تعطیلات اور ملکی سیاحت کے لیے مزید پرکشش منزل بنائے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ مربوط بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور پائیدار ترقی کے فروغ سے متعلق متحدہ عرب امارات کے وژن سے ہم آہنگ ہے اور مقامی معیشت کو بھی تقویت دے گا۔
فجیرہ ریلوے اسٹیشن پر شہریوں اور مقیم افراد کی بڑی تعداد جمع ہوئی، جنہوں نے اس تاریخی موقع کو دیکھا اور محفوظ کیا۔ انہوں نے اس منصوبے کو نقل و حمل کے شعبے میں ایک اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے امارات کے درمیان سفر مزید آسان ہوگا، سیاحت کو فروغ ملے گا اور فجیرہ میں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔
فجیرہ اور مشرقی خطے کے رہائشیوں کے لیے اس مسافر سروس کا آغاز خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ابوظہبی سے فجیرہ کا سفر 105 منٹ میں مکمل ہوگا، جبکہ ٹرینیں 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔ ہر ٹرین میں 400 مسافروں کی گنجائش ہوگی، جبکہ منصوبہ مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد سالانہ تقریباً ایک کروڑ مسافروں کو سفری سہولت فراہم کرنے کی توقع ہے۔
اتحاد ریل میں کمفرٹ کلاس اور فرسٹ کلاس کی سہولت دستیاب ہوگی، جن میں مخصوص نشستیں، مفت وائی فائی، موبائل چارجنگ پورٹس، سامان رکھنے کی جگہ اور مختلف سفری ضروریات کے مطابق ٹکٹوں کے متعدد اختیارات شامل ہیں۔ ٹرینوں میں اصحابِ عزم کے لیے بھی خصوصی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔
یہ قومی منصوبہ پائیدار نقل و حمل کے فروغ، ہمہ گیر ترقی کو تقویت دینے اور ملک بھر میں اقتصادی و سیاحتی ترقی کی حمایت کے لیے متحدہ عرب امارات کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔