آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کے چار امدادی قافلے غزہ پہنچ گئے

غزہ، 5 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت رواں ہفتے چار انسانی امدادی قافلے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن میں 47 ٹرکوں کے ذریعے 416 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔ امدادی سامان میں غذائی پیکجز اور عارضی رہائش کے لیے ضروری سامان شامل ہے، جو فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی امدادی کوششوں کا حصہ ہے۔
یہ امدادی قافلے العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے انسانی امدادی لاجسٹک مرکز سے اماراتی انسانی امدادی ٹیم کی نگرانی میں تیار اور روانہ کیے گئے۔ یہ عمل ایک مربوط انتظامی نظام کے تحت انجام دیا گیا، جس کے ذریعے امدادی سامان کی فوری تیاری، درجہ بندی اور ترسیل کو یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ غزہ کی پٹی میں بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور امداد مسلسل مستحقین تک پہنچتی رہے۔
یہ قافلے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت جاری امدادی سرگرمیوں کا حصہ ہیں، جن کا مقصد فلسطینی عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی، ان کی مشکلات میں کمی لانا اور غزہ بھر میں فوری انسانی ضروریات کے لیے امدادی اقدامات کو مضبوط بنانا ہے۔
متحدہ عرب امارات آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے ذریعے فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، جو ضرورت مندوں کی مدد، انسانی یکجہتی اور انسانی ذمہ داری کی اقدار سے اس کے دیرینہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔