ڈاکٹر ثانی الزیودی کی قیادت میں اماراتی اقتصادی وفد کا پانچ جنوبی امریکی ممالک کا دورہ مکمل، تجارت و سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر اتفاق

ابوظہبی، 5 جولائی، 2026 (وام) -- وزیر مملکت برائے غیرملکی تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کے اقتصادی وفد نے "یو اے ای ٹریڈ ڈیز" اقدام کے تحت پاناما، پیراگوئے، ارجنٹینا، چلی اور کوآپریٹو ریپبلک آف گیانا کا آٹھ روزہ دورہ مکمل کیا ہے۔
اس دورے نے عالمی اقتصادی شراکت داریوں کے نیٹ ورک کو وسعت دینے، جنوبی امریکی ممالک کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو مضبوط بنانے، نجی شعبے کو بااختیار بنانے اور نئی اقتصادی مواقع سے استفادہ کرنے سے متعلق متحدہ عرب امارات کی حکمت عملی کو اجاگر کیا، جس سے عالمی تجارت اور سرمایہ کاری کے مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی۔
وفد میں مختلف سرکاری اداروں اور ٹیکنالوجی، قابلِ تجدید توانائی، زراعت، غذائی صنعت، لاجسٹکس، نقل و حمل، کان کنی، مالیاتی خدمات اور سکیورٹی حل فراہم کرنے والے شعبوں میں سرگرم اماراتی کمپنیوں کے نمائندے شامل تھے۔
دورے کے دوران وفد نے پانچوں ممالک کے سربراہانِ مملکت، اعلیٰ حکام اور اقتصادی فیصلہ سازوں سے ملاقاتیں کیں، جبکہ اماراتی نجی شعبے اور میزبان ممالک کے کاروباری نمائندوں کے درمیان کاروباری فورمز اور دوطرفہ ملاقاتوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ان ملاقاتوں میں نئی تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع، اقتصادی شراکت داریوں کے فروغ اور سرکاری و نجی شعبوں کے درمیان تعاون کو وسعت دینے پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
یہ دورہ جنوبی امریکا میں متحدہ عرب امارات کی اقتصادی موجودگی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ جنوبی امریکا کو دنیا کے ان خطوں میں شمار کیا جاتا ہے جو قدرتی وسائل، زراعت، توانائی، کان کنی، بنیادی ڈھانچے اور عالمی سپلائی چین میں بڑھتے ہوئے کردار کے باعث نمایاں اقتصادی امکانات رکھتے ہیں۔
مذاکرات میں غیر تیل تجارت کے فروغ، باہمی سرمایہ کاری میں اضافے، مستقبل پر مبنی اقتصادی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور لاطینی امریکی منڈیوں میں اماراتی کمپنیوں کی موجودگی بڑھانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔
دورے کے دوران متحدہ عرب امارات نے پیراگوئے کے دارالحکومت اسونسیون میں منعقدہ 'مرکسور سربراہی اجلاس' میں بھی شرکت کی، جس میں رکن اور شراکت دار ممالک کے سربراہانِ مملکت و حکومت شریک ہوئے۔ اس شرکت نے علاقائی اقتصادی بلاکس کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کو مزید نمایاں کیا۔
متحدہ عرب امارات مرکسور کے رکن ممالک کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور تجارت و سرمایہ کاری کے تعاون کو وسعت دینے کے امکانات کا جائزہ لے رہا ہے۔ 2025 میں متحدہ عرب امارات اور مرکسور کے درمیان غیر تیل تجارت کا حجم 6.2 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ مشترکہ سرمایہ کاری اور منصوبوں نے رکن ممالک کی معیشتوں میں نمایاں اضافی قدر پیدا کی ہے۔
ڈاکٹر ثانی الزیودی نے ایمریٹس نیوز ایجنسی، وام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اماراتی قیادت کی ہدایات کے مطابق متحدہ عرب امارات تجارت اور سرمایہ کاری کی شراکت داریوں کے نیٹ ورک کو وسعت دے کر اور نجی شعبے کو نئی منڈیوں تک رسائی فراہم کر کے اپنی عالمی اقتصادی موجودگی کو مزید مستحکم کر رہا ہے، جس سے عالمی تجارتی اور سرمایہ کاری مرکز کے طور پر ملک کی حیثیت مضبوط ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جنوبی امریکا کے پانچ ممالک کا یہ اقتصادی مشن خطے کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کا مظہر ہے اور اس کے ذریعے ترجیحی شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی نشاندہی ہوئی، جس سے اماراتی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری بڑھانے اور پائیدار ترقی و مشترکہ اقتصادی خوشحالی میں کردار ادا کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔
ڈاکٹر ثانی الزیودی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور جنوبی امریکی ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات میں تیزی سے آنے والی پیش رفت طویل المدتی شراکت داری اور تجارت و سرمایہ کاری کو آسان بنانے والے اقتصادی معاہدوں کے بڑھتے ہوئے نیٹ ورک پر مبنی مشترکہ وژن کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس دورے کے نتائج متحدہ عرب امارات کے تجارتی شراکت داروں کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے اور اسے عالمی تجارت و سرمایہ کاری کے دروازے کے طور پر مضبوط بنانے کی جانب ایک اور اہم قدم ہیں، جو زیادہ مسابقتی، کھلی اور پائیدار معیشت کے قیام کے قومی ہدف سے ہم آہنگ ہے۔
پانچوں ممالک کے اقتصادی حلقوں نے اماراتی وفد کا خیرمقدم کرتے ہوئے اس دورے کو متحدہ عرب امارات کی قابلِ اعتماد اقتصادی شراکت دار کی حیثیت اور عالمی منڈیوں کو باہم جوڑنے اور براعظموں کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ میں اس کے کردار کا مظہر قرار دیا ہے۔