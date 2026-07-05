متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی پیرو کے منتخب صدر کو انتخابی فتح پر مبارکباد

ابوظہبی، 5 جولائی، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ پیرو کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر کیکو صوفیہ فوجیموری ہیگوچی کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی جمہوریہ پیرو کی نومنتخب صدر کیکو صوفیہ فوجیموری ہیگوچی کو صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔