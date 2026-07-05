صدر شیخ محمد بن زاید کی ہدایت پر متحدہ عرب امارات کا سوڈان کے لیے 3 کروڑ ڈالر کی ہنگامی انسانی امداد کا اعلان

ابوظہبی، 5 جولائی، 2026 (وام) -- صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر متحدہ عرب امارات نے سوڈان کی ریاست شمالی کردفان کے شہر الابیض میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال سے متاثرہ شہریوں کی امداد کے لیے 3 کروڑ امریکی ڈالر کی ہنگامی انسانی امداد کا اعلان کیا ہے۔
یہ امداد یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جو متحدہ عرب امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے اصولوں اور برادر سوڈانی عوام کی مسلسل حمایت کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
یہ اقدام الابیض اور اس کے نواحی علاقوں میں انسانی صورتحال کے شدید بگاڑ کے تناظر میں کیا گیا ہے، جہاں شہریوں اور بے گھر افراد کو خوراک، طبی سہولیات، پینے کے صاف پانی اور رہائش سمیت بنیادی ضروریات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے زور دیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری اور مربوط انسانی امدادی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں تاکہ جان بچانے والی امداد جلد از جلد ضرورت مند افراد، خصوصاً سب سے زیادہ کمزور طبقات، تک پہنچ سکے۔
متحدہ عرب امارات نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ الابیض اور سوڈان بھر میں شہریوں کا تحفظ عالمی برادری کی فوری ترجیح ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کی پابندی کریں، آبادی والے علاقوں میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں اور انسانی امداد کی فوری، محفوظ اور بلا رکاوٹ ترسیل کو یقینی بنائیں۔
وزیر مملکت اور بین الاقوامی انسانی و فلاحی کونسل کے رکن شیخ شخبوط بن نہیان النہیان نے کہا کہ یہ ہنگامی امداد اماراتی قیادت کے اس پختہ یقین کی عکاسی کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی کی کوششوں کا مرکز رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نازک مرحلے پر شہریوں کے تحفظ، محفوظ انسانی راہداریوں کی فراہمی اور بے گھر افراد و دیگر کمزور طبقات، خصوصاً مریضوں، بچوں، بزرگوں اور خواتین کی فوری ضروریات پوری کرنے پر توجہ مرکوز رکھنا ناگزیر ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات برادر سوڈانی عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور انسانی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی مشکلات کم کرنے، امدادی کارروائیوں کو مضبوط بنانے اور زمینی صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شہریوں کی تکالیف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور بین الاقوامی کوششیں جانیں بچانے اور خلاف ورزیوں پر آزاد، پیشہ ورانہ اور غیر جانبدارانہ احتساب کو یقینی بنانے پر مرکوز رہنی چاہییں۔
شیخ شخبوط بن نہیان نے بتایا کہ بحران کے آغاز سے اب تک متحدہ عرب امارات سوڈان کو تقریباً 80 کروڑ امریکی ڈالر کی امداد فراہم کر چکا ہے، جو برادر سوڈانی عوام، عالمی انسانی امدادی اقدامات، پناہ گزینوں، بے گھر افراد اور تنازع سے متاثرہ برادریوں کی مسلسل حمایت کے عزم کا مظہر ہے۔
یو اے ای ایڈ ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے کہا کہ یہ امداد اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں کے تعاون سے انسانی امدادی منصوبوں کے لیے متحدہ عرب امارات کے وعدوں کا حصہ ہے، جس کے تحت خوراک، صحت، رہائش اور پناہ گزینوں، بے گھر افراد اور دیگر کمزور طبقات کی معاونت کو یقینی بنایا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ امداد اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں کے ذریعے سوڈان اور پڑوسی ممالک میں ضرورت مند افراد تک پہنچائی جائے گی، تاکہ خوراک، طبی خدمات، رہائش اور دیگر بنیادی امداد فراہم کی جا سکے۔
متحدہ عرب امارات نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ سوڈان کے بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ ملک نے اس بات کا اعادہ کیا کہ شہریوں کا تحفظ، انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنانا، کشیدگی کا خاتمہ اور سوڈانی عوام کی قیادت میں سیاسی عمل کی حمایت ہی وہ راستہ ہے جو دیرپا امن، سوڈان کے اتحاد و استحکام اور برادر سوڈانی عوام کی سلامتی، خوشحالی اور باوقار زندگی کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔