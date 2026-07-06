امریکی شرحِ سود سے متعلق توقعات میں نرمی، سونے کی قیمت دو ہفتوں کی بلند ترین سطح کے قریب مستحکم

دارالحکومتیں، 6 جولائی، 2026 (وام) -- گزشتہ ہفتے امریکا میں غیر متوقع طور پر کم روزگار کے اعداد و شمار سامنے آنے کے بعد فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرحِ سود میں اضافے کی توقعات کمزور پڑ گئیں، جس کے باعث پیر کو عالمی منڈی میں سونے کی قیمت دو ہفتوں کی بلند ترین سطح کے قریب مستحکم رہی۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 02:52 گرین وچ وقت کے مطابق 4,174.66 ڈالر فی اونس رہی۔ کاروبار کے آغاز میں سونا 22 جون کے بعد اپنی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا تھا۔
اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر کی قیمت 1.5 فیصد اضافے کے ساتھ 4,186.70 ڈالر فی اونس ہو گئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 62.03 ڈالر فی اونس رہی، تاہم اس سے قبل یہ 23 جون کے بعد بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھی۔
پلاٹینم کی قیمت 0.1 فیصد کمی کے ساتھ 1,636.60 ڈالر فی اونس جبکہ پیلیڈیم کی قیمت 0.2 فیصد کمی کے بعد 1,271.75 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔