اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطۂ انسانی امور کے وفد کا غزہ میں متحدہ عرب امارات کے فیلڈ ہسپتال کا دورہ، طبی خدمات کا جائزہ

غزہ، 6 جولائی، 2026 (وام) -- اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطۂ انسانی امور (OCHA) کے ایک وفد نے غزہ کی پٹی میں قائم متحدہ عرب امارات کے فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا اور غزہ کے صحت کے شعبے کی مسلسل انسانی امداد کے سلسلے میں مریضوں اور زخمیوں کو فراہم کی جانے والی طبی اور علاج معالجے کی خدمات کا جائزہ لیا۔
وفد میں مقبوضہ فلسطینی علاقے کے لیے نائب انسانی رابطہ کار سوزانا تکالیک، غزہ میں (OCHA) کے دفتر کے سربراہ طاہر ابراہیم، مقبوضہ فلسطینی علاقے کے لیے عالمی ادارۂ صحت (WHO) کی ہیلتھ کلسٹر کوآرڈینیٹر ایما فٹزپیٹرک اور غزہ میں عالمی ادارۂ صحت کی ایمرجنسی میڈیکل ٹیم کی کوآرڈینیٹر ہبہ النجار شامل تھیں۔
وفد نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے کام کے طریقہ کار اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی عمومی و خصوصی طبی خدمات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں ہسپتال کے نظامِ صحت اور متحدہ عرب امارات کی طبی ٹیموں کی ان کوششوں سے بھی آگاہ کیا گیا، جن کے ذریعے پیشہ ورانہ معیار کے مطابق علاج معالجے کی خدمات فراہم کر کے غزہ کی بڑھتی ہوئی طبی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔
ملاقات کے دوران غزہ کی پٹی میں طبی خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے اور انسانی امدادی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے انسانی اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان تعاون اور رابطہ کاری کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
دورے کے اختتام پر متحدہ عرب امارات کے طبی مشن اور اقوام متحدہ کے وفد کے درمیان یادگاری تحائف کا تبادلہ کیا گیا، جس کے ذریعے انسانی اور طبی امدادی کوششوں کے فروغ کے لیے شراکت داری اور باہمی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔