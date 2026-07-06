آر ٹی اے کا بسوں کے مؤثر انتظام کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید نظام متعارف

دبئی، 6 جولائی، 2026 (وام) -- دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (آر ٹی اے) نے مختلف آپریشنل حالات میں بسوں کے مؤثر انتظام اور آپریشن کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید نظام متعارف کرایا ہے۔
یہ نظام 1,100 سے زائد بسوں کی نگرانی کرتا ہے اور 26 مختلف آپریشنل صورتحال میں معاونت فراہم کرتا ہے، جس سے آپریشنل لچک میں اضافہ اور پبلک ٹرانسپورٹ نظام کی تیاری مزید بہتر ہوتی ہے۔
یہ نظام دبئی میٹرو اور دبئی ٹرام سمیت دیگر عوامی ٹرانسپورٹ ذرائع میں آپریشنل تبدیلیوں کے دوران بسوں کی فوری دستیابی کو بھی بہتر بناتا ہے، جبکہ مسافروں کے سفر کے تجربے کو بہتر بنانے اور پبلک ٹرانسپورٹ خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مدد دیتا ہے۔
یہ اقدام جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر عوامی ٹرانسپورٹ نظام کی کارکردگی، لچک اور پائیداری بڑھانے کے لیے آر ٹی اے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ دبئی کے اسمارٹ سٹی وژن سے بھی ہم آہنگ ہے، جس کا مقصد شہر کی تیز رفتار ترقی کے مطابق پیشگی اور جدید خدمات فراہم کرنا ہے۔
آر ٹی اے کے پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی میں بسوں کے ڈائریکٹر مروان الزرعونی نے کہا کہ فیصلہ سازی میں معاون یہ نظام بس آپریشنز کنٹرول سینٹر نے کارپوریٹ ٹیکنالوجی سپورٹ سروسز سیکٹر کے مصنوعی ذہانت مرکز کے تعاون سے تیار کیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت بسوں کی تعیناتی اور آپریشنل فیصلوں میں پہلے 30 سے 60 منٹ لگتے تھے، جبکہ اب یہی عمل ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے، جس سے ردعمل کی رفتار اور وسائل کے مؤثر استعمال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
مروان الزرعونی کے مطابق مصنوعی ذہانت مرکز اور آر ٹی اے کے 'Dataiku' پلیٹ فارم کی مدد سے حقیقی وقت میں فیصلہ سازی کی جدید صلاحیتیں تیار کی گئی ہیں، جو آپریشنل عمل کو زیادہ مؤثر بنانے اور اسمارٹ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں آر ٹی اے کی قیادت کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ یہ نظام حقیقی وقت کے ڈیٹا، مشین لرننگ اور جدید الگورتھمز کی مدد سے آپریشنل ضرورت کے مطابق موزوں ترین بسوں کا فوری انتخاب اور تعیناتی کرتا ہے، جس سے عوامی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی کارکردگی برقرار رہتی ہے اور خدمات پر منفی اثرات کم سے کم ہوتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بس آپریشنز کنٹرول سینٹر دبئی میں عوامی ٹرانسپورٹ کی روانی اور تسلسل برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جبکہ یہ اسمارٹ نظام حقیقی وقت کے ڈیٹا اور ذہین فیصلہ سازی پر مبنی مؤثر آپریشنز کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے، جو خدمات کی قابل اعتماد فراہمی اور مسافروں کے مجموعی تجربے کو مزید بہتر بناتا ہے۔