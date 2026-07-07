اسپین نے پرتگال کو شکست دے کر ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی

ڈلاس، 7 جولائی، 2026 (وام) -- فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سنسنی خیز پری کوارٹر فائنل میں اسپین نے روایتی حریف پرتگال کو 0-1 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ یہ عالمی ٹورنامنٹ اس وقت امریکا، کینیڈا اور میکسیکو میں جاری ہے۔
ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس دلچسپ مقابلے میں دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا، تاہم فیصلہ کن لمحہ دوسرے ہاف کے اضافی وقت میں آیا جب میکل میرینو نے 90+1 منٹ میں شاندار گول کر کے اسپین کو برتری دلائی، جو آخر تک برقرار رہی۔
اس کامیابی کے ساتھ اسپین نے آخری آٹھ ٹیموں میں جگہ بنا لی ہے، جہاں اس کا مقابلہ امریکا اور بیلجیم کے درمیان ہونے والے پری کوارٹر فائنل کے فاتح سے ہوگا۔