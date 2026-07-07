عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں 0.6 فیصد کمی

عالمی دارالحکومتیں، 7 جولائی، 2026 (وام) --امریکی فیڈرل ریزرو کے جون کے اجلاس کے منٹس جاری ہونے سے قبل عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں منگل کو کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ سرمایہ کار نئے چیئرمین کیون وارش کی آئندہ مالیاتی پالیسی سے متعلق توقعات کے منتظر ہیں۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.6 فیصد کمی کے بعد 4,138.32 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ اگست کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 0.4 فیصد گر کر 4,149.90 ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت ایک فیصد کمی کے ساتھ 61.48 ڈالر فی اونس رہی۔ پلاٹینم 0.1 فیصد کمی کے بعد 1,629.46 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوا، جبکہ پیلیڈیم 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 1,272.85 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا۔