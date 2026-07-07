متحدہ عرب امارات کے صدر کا محمد سعید الشحی کو نیشنل میڈیا اتھارٹی کا سیکریٹری جنرل مقرر کرنے کا وفاقی فرمان جاری

ابوظہبی، 7 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے وفاقی فرمان جاری کرتے ہوئے محمد سعید راشد الشحی کو نیشنل میڈیا اتھارٹی کا سیکریٹری جنرل مقرر کیا ہے۔ انہیں وزارت کے انڈر سیکریٹری کے مساوی عہدہ دیا گیا ہے۔
وفاقی فرمان کے مطابق نیشنل میڈیا اتھارٹی کا سیکریٹری جنرل اتھارٹی کے چیئرمین کو جواب دہ ہوگا اور متحدہ عرب امارات کے قومی میڈیا بیانیے کی تشکیل، اس کا جائزہ لینے اور اس کی نگرانی کا ذمہ دار ہوگا، تاکہ ملک کی ساکھ اور مثبت عالمی تشخص کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
سیکریٹری جنرل متحدہ عرب امارات کو درپیش ممکنہ میڈیا بحرانوں کی بروقت نشاندہی، اتھارٹی کی پالیسیوں، حکمت عملیوں اور قومی میڈیا شعبے کو منظم اور ترقی دینے سے متعلق قانون سازی کی تیاری کی نگرانی بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ میڈیا اداروں اور میڈیا سرگرمیوں کے لائسنس کے اجرا کے عمل کی بھی نگرانی کریں گے۔
ان کی ذمہ داریوں میں امارات نیوز ایجنسی (وام) کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ملک، بشمول فری زونز، میں غیر ملکی میڈیا اداروں کے صحافیوں اور نمائندوں کی رجسٹریشن اور منظوری کے نظام کی نگرانی بھی شامل ہوگی۔
محمد سعید الشحی اس سے قبل متحدہ عرب امارات میڈیا کونسل کے سیکریٹری جنرل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ میڈیا، خصوصی اقتصادی زونز اور کھیلوں کے شعبوں میں متعدد اعلیٰ انتظامی عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات میں میڈیا شعبے کی ترقی سے متعلق متعدد منصوبوں کی نگرانی کی، جبکہ ان شعبوں میں قومی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور بااختیار بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔