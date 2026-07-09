شیخ عبداللہ بن زاید اور قطری وزیراعظم کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 9 جولائی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ریاستِ قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا اور آبنائے ہرمز کے قریب سفر کے دوران قطری آئل ٹینکر 'الرقیات' کو نشانہ بنانے کے حملے، نیز آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے مسلسل حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔
دونوں رہنماؤں نے کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی جہاز رانی کی سلامتی اور تحفظ کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور دنیا کی اہم ترین آبی گذرگاہوں میں سے ایک کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے قطر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی سلامتی و استحکام کے تحفظ اور شہریوں و مقیم افراد کے دفاع کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ قطر کی سلامتی، متحدہ عرب امارات اور خلیجی عرب ممالک کی سلامتی کا لازمی حصہ ہے۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کی جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔