متحدہ عرب امارات کی اردن پر ایرانی میزائل حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 9 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ہاشمی مملکت اردن کو میزائلوں سے نشانہ بنانے والے جارحانہ حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ ہاشمی مملکت اردن کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔
وزارت نے ہاشمی مملکت اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔