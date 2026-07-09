شیخ عبداللہ بن زاید کے متعدد وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطے، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 9 جولائی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متعدد برادر اور دوست ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفون پر رابطے کیے، جن میں خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے ریاستِ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، سلطنتِ عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد البوسعیدی، مملکتِ بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی اور برطانیہ کی سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے خارجہ، دولتِ مشترکہ و ترقیاتی امور یویٹ کوپر سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
ٹیلیفونک رابطوں کے دوران مشرقِ وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور خطے میں استحکام اور دیرپا امن کے قیام کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا، تاکہ خطے کے عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کو فروغ دیا جا سکے۔
شیخ جراح جابر الاحمد الصباح اور ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے گفتگو کے دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے ایران کی جانب سے ریاستِ کویت اور مملکتِ بحرین کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے دوبارہ نشانہ بنانے کے حملوں کی شدید مذمت کی۔
انہوں نے ریاستِ کویت اور مملکتِ بحرین کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ کویت اور بحرین کی سلامتی، متحدہ عرب امارات اور خلیجی عرب ممالک کی سلامتی کا لازمی حصہ ہے۔
ٹیلیفونک رابطوں کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور اور موضوعات پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔