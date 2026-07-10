ابوظہبی، 10 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شام کو امریکا کی دہشت گردی کے سرپرست ممالک کی فہرست سے نکالنے کے عمل کے آغاز کے اعلان کا خیرمقدم کیا ہے۔
وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات اس اقدام پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ بیان کے مطابق یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، جو شام کی بحالی اور تعمیرِ نو کی کوششوں میں معاون ثابت ہوگی، معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی، اور عالمی معیشت میں شام کے انضمام کو مضبوط بنائے گی، جس سے ملک میں سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے فروغ میں مدد ملے گی۔
وزارت نے شام کی عوام کی سلامتی، استحکام، پُرامن بقائے باہمی اور پائیدار ترقی سے متعلق امنگوں کی تکمیل کے لیے تمام کوششوں اور اقدامات کی حمایت کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے غیرمتزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔