کوالالمپور، 10 جولائی، 2026 (وام) -- وفاقی قومی کونسل کی دفاع، داخلہ اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی راشد النعیمی نے ملائیشیا کی پارلیمنٹ کی خصوصی سلیکٹ کمیٹی برائے سلامتی کے چیئرمین داتوک جوناتھن بن یاسین سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
کوالالمپور میں ہونے والی اس ملاقات میں ملائیشیا میں متحدہ عرب امارات کے سفیر ڈاکٹر مبارک سعید الظاہری بھی موجود تھے۔
ملاقات کے دوران دونوں پارلیمانوں کے درمیان رابطہ کاری اور تعاون کو مضبوط بنانے، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پارلیمانی و قانون سازی سے متعلق تجربات کے تبادلے اور مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقہ کار پر غور کیا گیا۔
فریقین نے ایشیا کی تازہ صورتحال سمیت متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات اور ملائیشیا کے درمیان اسٹریٹجک دوطرفہ تعلقات، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے پارلیمانی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ایک مستحکم بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
دونوں جانب سے اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات کے تناظر میں مشترکہ پارلیمانی تعاون کو مزید مؤثر بنایا جائے اور دہشت گردی، انتہا پسندی اور نفرت انگیز بیانیے کے انسداد کے ساتھ اعتدال، رواداری اور مکالمے کے فروغ میں پارلیمانی سفارت کاری کے کردار کو مزید فعال کیا جائے۔