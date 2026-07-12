آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کا 59 امدادی ٹرک غزہ میں داخل

ابوظہبی، 12 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطینی عوام کی امداد اور غزہ کی پٹی میں بنیادی ضروریات پوری کرنے کی کوششوں کے تحت اس ہفتے پانچ امدادی قافلے غزہ میں داخل ہوئے۔ آپریشن "الفارس الشہم 3" کے تحت بھیجے گئے ان قافلوں میں 59 ٹرک شامل تھے، جن میں 792 ٹن امدادی سامان لادا گیا تھا۔
مصر کے شہر العریش میں موجود متحدہ عرب امارات کی انسانی امدادی ٹیم، یو اے ای ہیومینیٹیرین ایڈ لاجسٹکس سینٹر کے ذریعے امدادی قافلوں کی تیاری اور سامان کی ترسیل کا عمل مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ مربوط انتظامی نظام کے تحت امدادی سامان کو تیزی سے وصول، تیار اور غزہ روانہ کیا جاتا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات پوری کی جا سکیں اور امداد مستحق افراد تک مسلسل پہنچتی رہے۔
یہ امدادی قافلے آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی امدادی مہم کا حصہ ہیں، جس کے ذریعے فلسطینی عوام کو ضروری اشیائے ضرورت فراہم کی جا رہی ہیں، ان کی مشکلات کم کرنے اور ہنگامی انسانی ضروریات سے نمٹنے کی کوششوں کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔
آپریشن 'الفارس الشہم 3' فلسطینی عوام کی مسلسل حمایت کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اقدام ضرورت مندوں تک مختلف نوعیت کی انسانی اور امدادی معاونت پہنچانے کی اس دیرینہ پالیسی کا تسلسل ہے، جو یکجہتی، ہمدردی اور انسانی ذمہ داری کے ان اصولوں کی ترجمانی کرتی ہے جن پر متحدہ عرب امارات کاربند ہے۔