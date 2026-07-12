العلمین، 12 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا، تاکہ باہمی مفادات کا تحفظ اور دونوں ممالک و ان کی عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔
یہ ملاقات عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے مصر کے برادرانہ دورے کے موقع پر العلمین میں ہوئی۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور اس سے متعلق جاری سفارتی و سیاسی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید اور صدر عبدالفتاح السیسی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خطے کو درپیش مشترکہ چیلنجز کے پیش نظر مختلف امور پر باہمی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، کیونکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے مزید قریبی تعاون ناگزیر ہے۔
اس سے قبل صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان العلمین پہنچے، جہاں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔
عزت مآب کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی مصر پہنچا، جس میں زاید فاؤنڈیشن فار گڈ کے چیئرمین عزت مآب شیخ نہیان بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام شامل ہیں۔