متحدہ عرب امارات کی ایران کے جانب سے خلیجی اور عرب ممالک پر میزائل و ڈرون حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 12 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے مملکتِ بحرین، ریاستِ کویت، ریاستِ قطر، ہاشمی مملکتِ اردن اور سلطنتِ عمان کو دوبارہ میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے جارحانہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جارحانہ حملے برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ان کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے مملکتِ بحرین، ریاستِ کویت، ریاستِ قطر، ہاشمی مملکتِ اردن اور سلطنتِ عمان کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔